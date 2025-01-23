Организации региона приглашают принять участие в конкурсе на соискание премии правительства России в области качества

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области информирует об объявлении конкурса на соискание премий правительства Российской Федерации в области качества 2025 года.

Премии правительства Российской Федерации в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Участие в конкурсе позволяет организациям оценить свои бизнес-процессы, получить рекомендации экспертов по их улучшению и стимулирует предприятия совершенствовать организацию менеджмента и производства, повышать конкурентоспособность, внедрять новые технологии и инновации.

Конкурс проводится в два этапа: заочная оценка деятельности организации по подготовленному отчёту и очная оценка в местах осуществления деятельности.

Заявки от организаций на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2025 года.

Награды организациям-лауреатам премий вручает председатель правительства Российской Федерации М.В. Мишустин или по его поручению первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Д.В. Мантуров.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, подробную информацию о порядке проведения конкурса, условиях участия и по другим вопросам можно получить на сайте Роскачества, а также по телефону +7 (495) 777-43-12 (доб. 158, 211, 454).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/