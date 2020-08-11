Организационный комитет проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» определит уровень качества закупочных процессов Мурманской области в 2020 году

Мурманская область принимает участие в проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020» в секции региональных государственных заказчиков. В рамках секции осуществляется рейтингование участников по пяти уровням прозрачности – гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая прозрачность, характеризующие качество закупочных процессов.

Источниками данных для проведения исследования являются Единая информационная система в сфере закупок, официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые непосредственно участниками. В данный момент комитетом по конкурентной политике Мурманской области проводятся мероприятия по формированию необходимых сведений для направления в Организационный комитет проекта.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» реализуется с 2006 года при поддержке ФАС России, Минэкономразвития РФ, Счетной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, профильных комитетов Государственной Думы РФ и является инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными и корпоративными заказчиками.