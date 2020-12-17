Организация медицинской помощи в Алакуртти отвечает нормам законодательства

В ходе пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 17 декабря прозвучала жалоба от жителя Алакуртти на якобы неудовлетворительную организацию медицинской помощи в поселении. По словам гражданина, в Алакуртти не работает скорая помощь, а в амбулатории работает единственный врач – женщина очень преклонного возраста.

Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, данная информация не вполне соответствует действительности.

«Это подразделение Кандалакшской ЦРБ. Проблем с автомобилями скорой помощи нет, ещё в прошлом году и за счёт минпромторговских поставок, и за счёт приобретения из областного бюджета потребность больницы в автомобилях была удовлетворена, в том числе и в Алакуртти. В отделении работают два молодых фельдшера. В амбулатории действительно работает сотрудник зрелого возраста. Тем не менее, проверим все факты досконально», – отметил министр.

Как пояснили сотрудники областного Минздрава, согласно существующим нормам, на 10 тысяч человек населения полагается одна бригада скорой помощи. В Алакуртти населения гораздо меньше, однако бригада ОСМП создана и укомплектована двумя фельдшерами и четырьмя водителями на двух машинах. Среднее количество вызовов в месяц – 40-50, из них 90% – неотложная медицинская помощь.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в амбулатории Алакуртти работает врач общей практики 1954 г.р., а также зубной врач, два педиатра и акушерка. Функционируют прививочный кабинет, кабинет забора биологического материала для лабораторных исследований и кабинет ЭКГ. Жалоб от населения на качество оказания медицинской помощи в амбулатории Алакуртти за 2020 год не поступало.