Организаторам ЕГЭ в регионе будут увеличены выплаты в период проведения госэкзаменов

Всем сотрудникам системы образования, задействованным в проведении Государственной итоговой аттестации, будут увеличены выплаты в период проведения госэкзаменов.

Уточнения внесены в действующий Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА в части увеличения денежной выплаты в среднем на 100%. Соответствующее постановление правительства Мурманской области (№ 183-ПП от 17.03.2022) подписано губернатором Андреем Чибисом.

Повышение коснётся как технических исполнителей, руководителей пунктов проведения ЕГЭ, так и педагогов, которые будут проверять работы.

Напомним, что ГИА в регионе начался с досрочного периода ЕГЭ, стартовавшего 21 марта, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.