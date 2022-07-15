Организаторы форума «Умный город: Новые вызовы» и проекта «Народный фитнес-парк» подарили детские тренажёры для спортивных площадок

15 июля глава региона Андрей Чибис принял участие в официальном обходе уличной экспозиции в рамках III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы». Напомним, форум проходит в Мурманской области с 14 по 16 июля.

В рамках экспозиции в Мурманске на улице Воровского была выставлена дорожно-коммунальная спецтехника компании «Меркатор Холдинг», спортивные тренажёры проекта «Народный фитнес-парк», урбанистические объекты промышленного технопарка «Айра». Так, спецтехника компании «Меркатор Холдинг» оснащена многочисленными датчиками и интеллектуальными системами, что делает её, в том числе, полноценным IT-продуктом.

Специальным подарком Мурманской области от организаторов форума и проекта «Народный фитнес-парк» стали детские тренажёры для спортивных площадок - они были установлены на улице Воровского. Сертификат на тренажёры губернатору передали заместитель главы рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город» Анатолий Курманов и Вячеслав Максюта – обладатель титула «Сильнейший Человек России», рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по тяге железнодорожного состава весом 485 тонн, а также идеолог проекта «Народный фитнес-парк».

Глава региона поблагодарил организаторов и выразил уверенность, что тренажёры будут востребованы у юных северян.

«Тренажёры традиционно пользуются у нас популярностью, поэтому спасибо коллегам за такой полезный подарок нашим ребятам! Экспозиция наглядно показывает, как много есть возможностей для преображения региона. И «умная» техника, и современные подходы к обустройству городской среды. Это то направление развития, в котором мы двигаемся», – подчеркнул Андрей Чибис.

В присутствии губернатора также состоялась торжественная передача эстафеты от Мурманской области – Саратовской для проведения в этом году первых Всероссийских игр «Умных городов». Вячеслав Максюта передал символическую гирю саратовскому спортсмену Евгению Гавриленко, победителю престижнейшего международного турнира по силовому экстриму «Arnold Classic».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение для гостей форума и посетителей выставки Евгений Гавриленко продемонстрировал невероятную силу, сдвинув с места и протащив за собой 13-тонный дорожный пылесос производства «Меркатор Холдинг» (официальное название - подметально-вакуумная машина ЭД300М3 на базе шасси МАЗ-5340).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/