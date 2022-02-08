Организаторы конференции «Звезда Севера» поделились подробностями программы этого года

В феврале 2022 года в третий раз состоится конференция «Звезда Севера», направленная на самореализацию женщин, живущих в закрытых военных городах Мурманской области. Мероприятия конференции будут проходить на протяжении двух дней в нескольких ЗАТО: 26 февраля в Гаджиево в городском Доме офицеров, 27 февраля – в Североморске на площадке ДК «Строитель».

Как уточнили в Едином волонтёрском центре Мурманской области, формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Организаторы готовы провести конференцию онлайн, но надеются, что у участниц и спикеров представится возможность для живого общения. Приглашения на оба мероприятия будут распространяться бесплатно через женсоветы.

«Жены военнослужащих всегда под стать своим мужьям: терпеливые, верные, мудрые. Каждая из них – путеводная звезда для своего спутника жизни. И чтобы светить ярче, ей нужна «подзарядка», а иногда и полноценная «перезарядка», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. – «Звезда Севера» даёт повод отвлечься от домашних хлопот, познакомиться с интересными людьми и узнать что-то новое в тех сферах жизни, которые интересны именно им. Надеюсь, общение с нашими спикерами будет полезным».

В третьей «Звезде Севера» примут участие 15 спикеров из Мурманска, Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. В течение двух дней лекторы расскажут, как всё успевать и находить время для главных дел в жизни, можно ли избавиться от внутренних барьеров, мешающих двигаться вперёд, а тренеры поделятся практиками, помогающими не бояться публичных выступлений, и советами по воспитанию подростков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики Мурманской области, оригинальным мероприятием третьей «Звезды Севера» станет кулинарный мастер-класс екатеринбургского повара Дмитрия Цеха, который приготовит блюда из военного пайка.

Подробности программы будут публиковаться на официальных страницах проекта в соцсетях @zvezdasevera_official.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439280/#&gid=1&pid=1