Организаторы проката электросамокатов в Мурманске ограничили скорость своего транспорта

Для электросамокатов, которые можно взять в прокат на проспекте Ленина в Мурманске, ограничена скорость движения. Ездить со скоростью свыше 15 км/час не получится. Кроме того, разработчиком программы снижается и мощность электродвигателя. Это сделано для того, чтобы повысить безопасность во время катания как для арендаторов, так и для других участников движения.

«Согласно внесённым изменениям, максимальная номинальная мощность электродвигателя в режиме длительной нагрузки не будет превышать 0,25 кВТ. Для проката не потребуется водительское удостоверение. Им можно пользоваться для катаний по тротуарам и по пешеходным зонам», – прокомментировали специалисты АНО «Центр городского развития Мурманской области».

Организаторы проката просят жителей и гостей города внимательно ознакомится с правилами пользования техникой в приложении BikeMe и обращают внимание, что каждый пользователь перед использованием соглашается с правилами, а значит, несет ответственность за свое поведение.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, рекомендации, которые помогут снизить риск травмоопасных ситуаций, просты: соблюдать правила дорожного движения, оставаться в зоне проката, указанной в приложении (исторический центр города), ни в коем случае не пользоваться самокатом, если есть проблемы со здоровьем или в состоянии опьянения.

Напомним, пункты проката электросамокатов запущены в Мурманске с 1 июня. Первые две точки на 20 самокатов установлены на проспекте Ленина, 49 и 69.