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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.24 17:30

Организаторы всероссийского конкурса «Знай наших» анонсировали новые номинации и партнёров проекта

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших», организованный по поручению Президента России Владимира Путина Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, в этом году существенно увеличил число номинаций. К проекту присоединились новые партнеры из числа крупнейших российских брендов. 

В конкурсе представлено пять основных номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии» и 18 отраслевых. Среди новинок – «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт» и даже «Алкогольная продукция». Поддержать конкурс и его участников в текущем сезоне выразили намерение такие известные бренды как «Союзмультфильм», «VK Cloud», «Simple», «Novikov Group», «Zaспорт» и другие. Они учредили специальные призы для победителей.

Таким образом, у компаний, которые успеют подать заявку до 15 января, есть возможность не только выиграть в одной из основных номинаций, но и получить специальные награды от партнёров конкурса. Кроме того, организаторы также поощрят регионы, которые активно поддерживают местные бренды.

«В этом году мы сохранили пять основных номинаций, но добавили новые направления и расширили партнерскую сеть, тем самым создав еще несколько полей, на которых можно проводить конкурс. Будут и новые крутые призы для победителей. Например, запуск программы обучения брендов по линии креативных индустрий и другие интересные форматы. Правила участия в конкурсе прозрачны и демократичны, мы приветствуем и ждем всех, кто подходит под критерии», – рассказал директор специальных проектов АСИ Михаил Хомич.

Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства (не менее 30%) в родном регионе. Учитываются также наличие у кандидатов социальных проектов. Лучшие бренды получают помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах, в торговых сетях и ведущих медиа.

Заявки можно подать до 15 января на крауд-платформе по ссылке. Победители будут определены в конце февраля на основании консолидированной экспертной оценки жюри, в состав которого входят представители партнеров Конкурса, регионов РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участниками первого конкурса стали 5000 брендов из разных регионов РФ. Самыми популярными номинациями в прошлом году были «Продукты питания» и «Потребительские товары». Второй конкурс стартовал в конце ноября 2023 года, его партнёрами выступают более 30 компаний, государственных структур и институтов развития.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
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Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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