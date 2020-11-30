Организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса готова уже каждая пятая компания

Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот до 10 декабря. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, планируют ли компании организовывать вакцинацию персонала от COVID-19, как только противовирусный препарат поступит в гражданский оборот. В опросе приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Этой осенью 37% российских компаний организовали вакцинацию сотрудников от гриппа. Вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка поступит в гражданский оборот, пока планирует вдвое меньшее число работодателей (19%): «Предложим, а дальше по их желанию». 4 из 10 работодателей не будут организовывать вакцинацию сотрудников от COVID-19. В 41% предприятий и организаций решение еще не принято.

Компании, которые прививают сотрудников от гриппа, чаще говорили о готовности организовать вакцинацию и от COVID-19: 39% против 7% среди компаний, где вакцинация от гриппа этой осенью не проводилась. Среди компаний, которые настроены организовать для персонала вакцинацию от коронавирусной инфекции, — больницы и поликлиники, ритейл, производственные предприятия, финансовые организации и компании сферы услуг.