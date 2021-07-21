Органы местного самоуправления Мурманской области приступили к проверке готовности к Всероссийской переписи населения

Подготовка к Всероссийской переписи населения вступила в решающую фазу. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области приступили к проверке готовности к предстоящей переписной кампании. В центре внимания упорядочение адресного хозяйства; подбор для работы переписного персонала и хранения переписной документации помещений, охраняемых, оснащённых мебелью, необходимыми средствами связи и пожаротушения; обеспечение переписных участков транспортом и связью.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, достижение критериев готовности регионов к переписи оценит Аналитический центр при правительстве России, результаты будут рассматриваться на ежемесячных совещаниях с участием глав всех субъектов Российской Федерации и руководителей федеральных министерств и ведомств. Такое решение было принято на июньском заседании комиссии правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения. Первое совещание пройдёт уже в июле этого года.

Подготовка к переписи населения длится в регионе уже около трёх лет, за это время была проделана большая работа. Подготовлены организационные планы проведения переписи; проработаны мероприятия по обеспечению общественной безопасности в период опроса северян; приняты меры для учёта отдельных категорий населения – лиц, проживающих в учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания, моряков рыболовных и торговых судов, которые на дату переписи будут находиться в плавании, бездомных.

К настоящему времени регион полностью обеспечен планшетными компьютерами, программным обеспечением, экипировкой переписчика.

За оставшиеся два месяца до основного этапа переписи необходимо завершить подбор переписного персонала, в Мурманской области это почти 1,6 тысячи переписчиков и контролёров полевого уровня, провести работы по обеспечению участков переписи охраняемыми помещениями, транспортом и связью.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг с 1 по 25 октября. После прохождения Интернет-переписи респонденту будет выслан уникальный код, который необходимо будет предъявить переписчику. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».