Органы местного самоуправления смогут привлекать специализированные организации для проведения дезинфекции подъездов за счёт средств областной субсидии

Заключительную дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах органы местного самоуправления смогут проводить путем заключения договора на выполнение таких работ со специализированной организацией. На эти цели муниципалитеты смогут направить средства областной субсидии. Соответствующие изменения будут внесены в правила ее предоставления.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, речь идёт о дезинфекции помещений общего пользования в течение суток с момента поступления от регионального управления Роспотребнадзора информации о выявлении заболевших COVID-19 среди жильцов квартир, расположенных в подъезде МКД. Самостоятельное проведение таких работ управляющими компаниями надлежащим образом невозможно. Подписанное главой региона постановление конкретизирует обязанности муниципалитетов по проведению такой работы путем заключения договора со специализированной организацией.

Постановление правительства Мурманской области от 06.11.2020 №767-ПП опубликовано на портале регионального правительства.