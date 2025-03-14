Органы опеки и попечительства смогут временно взять на себя заботу о совершеннолетнем недееспособном подопечном

В Мурманской области по указанию губернатора Андрея Чибиса для улучшения работы органов опеки и защиты прав совершеннолетних недееспособных граждан региональное Министерство труда и социального развития разработало новый порядок взаимодействия между различными ведомствами. Этот порядок поможет быстро организовать временное устройство недееспособного человека, если его жизни или здоровью угрожает опасность.

Данный порядок призван объединить усилия всех участников процесса и установить чёткую последовательность действий сотрудников органов опеки и попечительства в случае выявления совершеннолетних подопечных, нуждающихся в помощи государства. Важно также, что в случае отсутствия опекуна или неисполнения им своих обязанностей органы местного самоуправления смогут оперативно реагировать на кризисные ситуации.

В реализации проекта участвуют: местные органы власти, медицинские организации, организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме.

Согласно новому порядку, органы опеки и попечительства смогут временно взять на себя заботу о совершеннолетнем подопечном до установления опеки или его устройства в психоневрологический интернат.

«Например, представим ситуацию: 25-летний недееспособный Алексей оказался в критической ситуации после того, как его единственный родственник, опекун, не смог продолжать выполнять уход. По новому порядку органы опеки и попечительства смогут оперативно вмешаться и временно взять Алексея под свою защиту, обеспечив ему необходимую медицинскую помощь до тех пор, пока не будет найден новый опекун или не будет принято решение о его устройстве в специализированное учреждение. Это позволит избежать дальнейшего ухудшения его состояния и гарантирует безопасность», — поясняет механизм работы министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Важность данного нововведения заключается в том, что оно позволит быстрее реагировать на серьезные проблемы уязвимых граждан, гарантируя им защиту и необходимую помощь.

Порядок вступит в силу с 1 июня 2025 года, что даст возможность всем участникам подготовиться к его реализации и обеспечить эффективное взаимодействие.