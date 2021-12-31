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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.21 10:30

Органы региональной власти отвечают на максимальное число обращений граждан по COVID-19

Мурманская область – лидер по отработке обращений граждан по теме COVID-19 на платформе обратной связи (ПОС) портала «Госуслуги» по подсчётам ресурса. Об этом сообщает Министерство цифрового развития региона.

В 2021 году исполнительные органы власти Мурманской области обработали 58916 обращений граждан. 54176 из них касались коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чаще всего жителей Мурманской области волновали вопросы из категорий: «запись в лист ожидания на вакцинацию» (31152), QR-код и сертификат вакцинированного (12177), «Запись на вакцинацию» (5364), «QR-код и сертификат переболевшего» (5083). На 54169 обращений северяне получили разъяснения. Сообщения северян, поступающие через платформу обратной связи, отображаются на «тепловой» карте Центра управления регионом и направляются в работу специалистам профильных ведомств и администраций. Также специалисты ЦУР оказывают методологическую поддержку при отработке сигналов северян.

«В нашем регионе апробация работы платформы обратной связи в 2021 году проходила путем интеграции с региональным порталом «Наш Север», но так как платформа обратной связи стала основным «окном» для граждан по вопросам, так или иначе связанным с коронавирусом и вакцинацией, и срок ответа на вопросы жителей в определенные периоды был очень сжатый – 24 часа, ключевым для результата стало то, что были своевременно организованы необходимые ресурсы для оперативной отработки всего потока поступающих от жителей вопросов. Важную роль в этом процессе сыграли специалисты ЦУР. Спасибо коллегам за поддержку и внимательное отношение к каждой проблеме», – сказала заместитель губернатора Мурманской области Александра Никипелова.

 

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