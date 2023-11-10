Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 10:35
Ориентировочно 14 декабря в Мурманск прибудет атомный ледокол «Урал»
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Урал» 7 ноября покинул достроечную набережную Балтийского завода и взял курс на порт приписки Мурманск. Об этом сообщает телеграм-канал ФГУП «Атомфлот».
«Плановый доковый ремонт завершён. Сейчас атомоход идёт в Балтийском море. Ориентировочно в Мурманске судно будет 14 ноября. Атомный ледокол ждут в акватории Северного морского пути», — добавляется в сообщении.
Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. «Урал» заложили 25 июля 2016 года, спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года, флаг на атомоходе был поднят 22 ноября 2022 года.
Фото: https://t.me/aoOCK/8505
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Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
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