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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.20 13:35

Оркестр Северного флота выступил для избирателей в Североморске

Сегодня – в единый день голосования перед избирателями в главной базе Северного флота – Североморске выступили военные музыканты.

Они дали небольшие концерты перед пятью избирательными участками, на которых голосовали военнослужащие Северного флота, создавая праздничное настроение у всех североморцев, пришедших отдать свои голоса за кандидатов в депутаты городского совета.

Военнослужащие Северного флота голосуют сегодня не территории шести субъектов Российской Федерации, где дислоцированы части межвидового стратегического объединения.  Самый северный избирательный участок находится на острове Южный архипелага Новая Земля, который входит в состав Архангельской области, где проходят выборы главы региона.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие традиционно являются самым активным электоратом. В голосовании принимают участие все воины-североморцы, находящиеся в пунктах постоянной дислокации. В нынешнем году своё избирательное право они могли реализовать в течение трёх дней с пятницы по воскресенье.

 

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