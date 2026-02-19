Оркестр штаба Ленинградского военного округа выступит в Мурманске и Североморске накануне Дня защитника Отечества

20 февраля в 17.00 на сцене Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в Мурманске состоится концерт Оркестра штаба Ленинградского военного округа. А 21 февраля в 16.00 известный коллектив выступит во Дворце культуры «Строитель» в Североморске.

Оркестр, являющийся лауреатом всероссийских и международных конкурсов, представит программу из шедевров русских классиков: от произведений военной тематики и классики отечественных композиторов до хитов советской эстрады и современных исполнителей. Выступления приурочены ко Дню защитника Отечества.

Художественный руководитель и начальник оркестра — капитан Григорий Велько. В концертах примут участие солисты оркестра. Михаил Кузнецов — обладатель специальной награды Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за вклад в развитие музыкальной культуры, студент Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Дарья Лаппо — выпускница Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, член межрегионального союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Приглашенные солисты — дважды лауреат премии губернатора Мурманской области за вклад в культуру и искусство, трубач, дирижер мурманского филармонического и концертного духового оркестров, руководитель брасс-квинтета «Arctic-brass» Сергей Горбатюк, а также выпускница Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Лилия Мифтахова.

В эти вечера зрители вместе с музыкантами вспомнят героические страницы истории нашей страны и отдадут дань уважения защитникам Родины.

Концерты проходят при поддержке регионального Министерства культуры в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».

Подробности — на сайте ДК имени Кирова и социальных сетях ДК «Строитель».

Фото (Оркестр штаба Ленинградского военного округа): https://gov-murman.ru/info/news/562454/#&gid=1&pid=7