«Орланы» развернули крылья над Баренцевом морем

Военнослужащие полка беспилотной авиации армии ВВС и ПВО Северного флота отработали полёты над Кольским полуостровом и прибрежными районами Баренцева моря.

Операторы беспилотников «Орлан-10» потренировались в управлении при разведке районов действий кораблей, отслеживании обстановки. Кроме того, они отработали взаимодействие и обмен данными с береговыми и морскими силами флота, разведали морской район.

Как сообщает пресс-служба СФ, наблюдение с помощью беспилотников помогает обнаружить посторонние объекты. А в боевой обстановке беспилотная авиация позволяет получить полную и объективную картину, вовремя обнаружить противника, обеспечить точность удара.