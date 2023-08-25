Орнитологи Мурманского филиала АО «Ситиматик» начали подготовку к зиме

В преддверии холодов в «Экотехнопарке», расположенном в посёлке Междуречье, специалисты-орнитологи Мурманского филиала АО «Ситиматик» приступили к подготовке «птичьей» инфраструктуры к зимнему периоду.

Напомним, на территории объекта постоянно проживают два ястреба-тетеревятника – Дарвин и Кассиопея, в их «обязанности» входит регулярное патрулирование производственных площадок и отпугивание стайных птиц, предпочитающих кормиться отходами.

Ястребы появились в «Экотехнопарке» в 2021 году. Пирующие на пищевых остатках чайки и вороны создавали антисанитарную обстановку, загрязняя пометом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование. Решение о применении биорепелентации на полигоне ТКО в Мурманской области было принято своевременно – по оценке учёных, уже к 2024 году число птиц на объекте утроилось бы и продолжило увеличиваться в геометрической прогрессии.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», Дарвин и Кассиопея проживают в одном вольере, изготовленном специалистами предприятия из экологически чистых материалов, но свободное от «работы» время проводят в разных помещениях. Постоянное пребывание на одной территории самки и самца создаёт угрозу их жизни – несмотря на то, что ястребы давно и хорошо «знакомы», они остаются хищниками, ревностно охраняющими свои владения. В птичьем домике регулярно наводят порядок, а также проводят дезинфекцию.

Сейчас перед специалистами стоит задача проверить состояние вольера, провести мелкий ремонт, если это необходимо, а также закрепить дверцы, так как впереди долгая зима. Сильные морозы, метели ястребы пережидают именно в вольере. Эти птицы полностью адаптированы к проживанию в холодном климате и для нормальной жизни им необходимо полноценное питание, которым их обеспечивают на объекте. Тем не менее с понижением температуры в домике заработают инфракрасные лампы, которые позволят поддерживать комфортные для тетеревятников условия.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».