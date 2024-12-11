Орнитологическая служба в мурманском «Экотехнопарке» подготовилась к зиме

1 декабря на широте Мурманска наступила полярная ночь. Она продлится до 10 января – в течение всего этого времени солнце не будет подниматься над линией горизонта. Этот период – настоящее испытание как для людей, так и для животных.

Впрочем, и у тех, и у других, есть защитные механизмы – и если люди спасаются витаминами, иллюминацией и хлопотами перед наступлением Нового года, то животные просто снижают активность. Но это в меньшей степени относится к пернатым сотрудникам Мурманского филиала АО «Ситиматик» – хищные птицы ежедневно несут вахту, отгоняя от карт складирования отходов своих стайных сородичей.

Сейчас на объекте постоянно проживают два ястреба-тетеревятника – Дарвин, Кассиопея и два мохноногих канюка Исбъерн и Эльф.

Одно из достижений последних лет – отсутствие в окрестностях «Экотехнопарка» птичьих гнезд. Так как ястребы не дремлют, инстинкт самосохранения не даёт другим пернатым размножаться вблизи полигона. К зиме орнитологи подправили дверные проёмы (их повело от перепадов температур и влажности), сделали дополнительные полки для отдыха. Птицы сдали анализы и немного подлечиваются по необходимости.

Напомним, орнитологическую службу в компании создали осенью 2021 года. Если бы не специалисты, то сегодня количество чаек и ворон в «Экотехнопарке» утроилось бы, и продолжило увеличиваться в геометрической прогрессии, что создавало бы серьёзные проблемы для нормальной работы предприятия.

Фото предоставила пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».