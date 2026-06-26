Орудия преступления переданы на нужды СВО

Судебные приставы Мурманской области передали конфискованные в рамках уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов грузовики на нужды специальной военной операции.

В Кольском районном суде закончился судебный процесс по уголовному делу, где обвиняемых осудили по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, совершённое группой лиц») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация / отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Осужденные получили различные сроки наказания, а орудия преступления: шесть грузовых самосвалов «MERCEDES-BENZ», ранее арестованные, суд постановил конфисковать в собственность государства.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав отделения судебных приставов Кольского района обратился в Минобороны РФ с предложением передать конфискованное имущество на нужды специальной военной операции. Представители военного ведомства согласились принять три технически исправных самосвала.

В настоящее время автотранспорт выполняет боевые задачи в зоне СВО. Оставшиеся три самосвала переданы в собственность государства.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.