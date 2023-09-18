Мурманская область. Арктика (16+)18.09.23 08:45
Оружие Победы разрешат подержать в руках
В Мурманском областном краеведческом музее 23 сентября в 16.00 состоится интерактивная площадка «Оружие Победы».
Как сообщает vk.com/mokm51, посетители увидят огнестрельное оружие красноармейцев, мобильную артиллерию Красной Армии: ротный 50-мм миномёт и миномёт-лопату. Некоторые из экспонатов можно будет частично разобрать под руководством музейного специалиста, который расскажет и покажет все, что вас заинтересует в сфере представленного оружия.
В ходе мероприятия будет возможность сделать фото на память с самыми известными макетами советского оружия периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269981%2Falbum-91580302_00%2Fre
Комментарии
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Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
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Анастасия
31.08.23 22:46
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