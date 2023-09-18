Оружие Победы разрешат подержать в руках

В Мурманском областном краеведческом музее 23 сентября в 16.00 состоится интерактивная площадка «Оружие Победы».

Как сообщает vk.com/mokm51, посетители увидят огнестрельное оружие красноармейцев, мобильную артиллерию Красной Армии: ротный 50-мм миномёт и миномёт-лопату. Некоторые из экспонатов можно будет частично разобрать под руководством музейного специалиста, который расскажет и покажет все, что вас заинтересует в сфере представленного оружия.

В ходе мероприятия будет возможность сделать фото на память с самыми известными макетами советского оружия периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269981%2Falbum-91580302_00%2Fre