Осадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской области

Подходит к концу 2025 год, который на территории Мурманской области был очень тёплым. По предварительной оценке, он может войти в число пяти самых тёплых лет за 90-летний период наблюдений.

Основной вклад в столь высокое значение средней годовой температуры воздуха внесли значительные положительные аномалии средней месячной температуры воздуха в осенне-зимний период. В феврале и марте средняя по региону температура воздуха была выше климатической нормы на 5,1°С и 2,7°С, в сентябре и октябре – на 3,6°С и 3,0°С соответственно. Небольшая отрицательная аномалия отмечалась только в апреле и июне.

Самая низкая за 2025 год температура воздуха на территории Мурманской области – минус 39,5°С была зарегистрирована на гидрометеорологической станции Апатиты в январе, а самая высокая – плюс 32,1°С в июле на гидрометеорологической станции Каневка. В Мурманске в текущем году самая низкая температура воздуха - минус 26,2°С отмечалась 7 января, а самая высокая - плюс 29,9°С - 1 августа.

Зимние снегопады и осенние дожди, особенно в столице Заполярья и на северо-западе области, обеспечили значительное отклонение от климатической нормы годовой суммы осадков. В Мурманске в 2025 году выпало рекордное количество осадков за многолетний период наблюдений. Уже к середине декабря был превышен предыдущий годовой рекорд, который отмечался в 2021 году, количество выпавших осадков на сегодняшний день превысило годовую климатическую норму более чем на 30%.

Таким образом, предварительные итоги уходящего года подтверждают тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха и увеличения годового количества осадков в нашем регионе.

Окончательные гидрометеорологические итоги 2025 года будут подведены специалистами Мурманского гидрометцентра уже в начале 2026 года после поступления, обработки и анализа информации со всей наблюдательной сети.

