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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 12:00

Осень – время для поиска работы, на рынок труда вышли более 15 тысяч мурманских соискателей

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Мурманской области оказались работники автосервисов (число новых резюме выросло на 91%). Стали чаще выходить на рынок и кадры из сферы туризма и общепита, увеличив свою активность в поисках работы на 48%.

В целом по стране активность тех, кто ищет работу этой осенью, выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. По данным hh.ru, обновили или разместили новые резюме более 5,3 млн россиян.

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО ищут работу сейчас жители Архангельской области – здесь более 21 тысячи местных жителей разместили или обновили свои резюме, увеличив свою активность на местном рынке труда сразу на 33%. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Псковской области, они увеличили свою активность на 28%, на третьем – соискатели из Новгородской области (+25% новых резюме).

В Мурманской же области соискатели тоже активно начали новый деловой сезон в сентябре, увеличив свое желание найти работу на 21% и разместив более 15 тысяч резюме (наглядно на диаграмме 1).

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Мурманской области оказались работники автосервисов (число новых резюме выросло на 91%). Стали чаще выходить на рынок и кадры из сферы туризма и общепита, увеличив свою активность в поисках работы на 48%.

Также стали чаще искать работу и подработку сразу после отпуска транспортники, обслуживающий персонал, охранники и инкассаторы, строители и специалисты по недвижимости. Кроме того, почти 3 тыс. мурманских рабочих разных специальностей успели указать в резюме, что ищут работу, нарастив активность на рынке на 39%. Штурмуют работодателей в поисках нового места и местные кадры из добывающей отрасли, страховые специалисты, учителя и преподаватели, а также медперсонал. 

При этом активность соискателей за месяц стала меньше сразу в шести сферах: соискательский интерес угас у мурманских финансистов и бухгалтеров, администраторов, маркетологов, фитнес-тренеров и косметологов, специалистов в медиа, а также у работников местного ритейла (наглядно на диаграмме 2).

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