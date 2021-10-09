Осень-2021 в Мурманском морском торговом порту

Мурманчане уже почувствовали первое дыхание зимы – столбики термометров северян ночью значительно упали. А это значит, что не за горами заполярная зима.

Сотрудники Мурманского морского торгового порта на страничке в соцсети «ВКонтакте» выложили небольшой видеофильм, предлагая землякам полюбоваться картинками уходящей осени, насладиться яркими и прекрасными видами Мурманского морского торгового порта.