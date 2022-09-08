Осень на дворе: в магазинах региона отмечается снижение цен на репчатый лук, морковь, свежую белокочанную капусту, картофель…

В магазинах Мурманской области с 30 августа по 5 сентября текущего года наибольшее снижение цен отмечено на репчатый лук (на 5,7%), морковь (на 4,5), свежую белокочанную капусту (на 2,6), картофель (на 2,3), подсолнечное масло (на 1,9), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3), куриные яйца, сахар-песок (на 0,4%).

Как отмечает Мурманскстат, в это же время возросли цены на яблоки (на 1,4%), пшеничную муку (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.