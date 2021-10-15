Осень не радует: в Мурманской области темпы прироста цен на продовольствие в сентябре не изменились

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Мурманской области в сентябре 2021 года почти не изменился по сравнению с августом и составил 5,6%. Сдерживающее влияние на цены в этом сегменте оказало возобновление выпуска куриных яиц местными фермерами. Оно привело к расширению предложения и, как следствие, рост цен на них замедлился. В то же время из-за более раннего по сравнению с прошлым годом похолодания в регионах-производителях ускорился рост цен на помидоры и огурцы. Издержки производителей замедлили снижение цен на яблоки.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в сегменте непродовольственных товаров в сентябре годовой темп прироста цен несколько увеличился. Ввиду превышения спроса над предложением росли темпы прироста цен на автомобили. Рост затрат производителей подтолкнул вверх цены на холодильники и телевизоры.

Годовой прирост цен на услуги в сентябре составил 4,1%. Турпоток в регион увеличился, что привело к ускорению роста цен на услуги железнодорожного транспорта и замедлению снижения цен на авиаперелеты.

Годовая инфляция в Мурманской области в сентябре составила 6,1%. Это ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,3%) и в России в целом (7,4%).