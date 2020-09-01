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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.20 11:30

Осень подгоняет - реализация дорожного нацпроекта находится на ежедневном контроле властей

Состоялось очередное заседание оперативного штаба по вопросам реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был создан решением координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска. Всего в 2020 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Мурманске должно быть приведено в порядок 27 объектов, 7 из которых – капитально.

Штаб возглавляют заместители губернатора региона Оксана Астахова и Юрий Сердечкин, в состав также входят министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин, а также профильное руководство и специалисты администрации столицы Заполярья. Как неоднократно отмечали на совещаниях в правительстве региона, самыми проблемными в реализации этого года стали объекты капитального ремонта, где подрядчик не смог добросовестно справиться со своими обязанностями, а также было необходимо дополнительное согласование с ресурсоснабжающими организациями.

«В ежедневном режиме все ключевые руководители отрасли в регионе и Мурманске контролируют ход реализации дорожного нацпроекта, – подчеркнула Оксана Астахова. – Наша общая задача – сдача объектов в срок и качественных, чтобы жители были обеспечены безопасной инфраструктурой. Сегодня большая часть вопросов снята, многие проблемы мы решили путем совместного подхода с городскими властями. Сейчас наша задача – проследить, чтобы объекты, которые ещё находятся в зоне риска, были реализованы строго в рамках новых графиков».

Руководство администрации столицы Заполярья, как заказчик, контролирует ремонты на улично-дорожной сети для того, чтобы исправить культуру производства работ и сроки выполнения обязательств. На сегодняшний день установлены сроки укладки асфальтобетонного покрытия до конца сентября на 24 объектах, в их числе улицы Радищева, Николаева, Русанова, Полухина, Загородная и другие. Руководство оперативного штаба на сегодняшнем совещании уделило особое внимание сложной ситуации на улице Генералова, вопрос будет и дальше находится под пристальным вниманием до полного завершения работ.

Всего в регионе завершены работы на 13 объектах из 40: пять участков улично-дорожной сети в Коле и восемь трасс областной собственности. На этой неделе ожидается завершение укладки асфальта на первых улицах столицы.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние 60,1 км автомобильных дорог, в том числе 40,9 км дорог регионального значения и более 19 км автомобильных дорог агломерации «Мурманская». Общее финансирование работ из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

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