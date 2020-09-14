Осень подгоняет - в Мончегорске продолжается благоустройство дворовых территорий

Полным ходом идут работы на придомовой территории дома № 13 по набережной Климентьева. Рабочие подрядной организации выполняют подготовительные работы для будущего асфальтирования - отсыпку дворовой территории щебнем. Во дворе дома № 3 по улице Царевского выполняются работы по выравниванию высотного положения колодцев.

На придомовой территории дома № 10 по проспекту Ленина уже произведена отсыпка территории щебнем, проводятся работы по его уплотнению катком. Асфальтирование начнётся со дня на день, сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска.