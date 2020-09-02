Осень подгоняет. В ближайшее время будет закончен ремонт сетей на улице Позднякова в Мурмашах

В августе, в рамках подготовки населенного пункта к предстоящему отопительному периоду, в Мурмашах начались работы по ремонту двухсотметрового отрезка ветки теплоснабжения возле домов №№ 1 и 2 на улице Позднякова. Подрядчик должен был сдать объект до конца месяца. Однако работы в срок сделаны не были.

Выяснилось, что помимо теплотрассы аварию нужно устранять ещё и на канализационных сетях.

Всё это время жители ближайших домов, запитанных на теплосеть, вынуждены были обходиться без горячей воды центрального снабжения. Более того, по объективным причинам, подрядчику пришлось вскрывать асфальт на проезжей части и перекрывать автомобильное движение по данной улице. Владельцам автотранспорта рекомендовали выбирать альтернативные пути движения, что добавило неудобств.

Накануне глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян встретились с подрядчиком и обсудили окончательные сроки завершения работ. Строители обязуются сварить все трубы уже до вечера среды, до конца недели будет проведена опрессовка системы. Уложить новый асфальт на проезжей части подрядчик должен до 15 сентября, сообщает администрация Кольского района