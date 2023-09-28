Осень продолжает радовать северян сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 19 по 25 сентября текущего года снижение цен зафиксировано на картофель (на 6,1%), морковь (на 5,8), пищевую поваренную соль (на 4,8), яблоки (на 2,9), охлаждённые и мороженые куры (на 2,6), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,2), репчатый лук (на 1,1), сахарный песок (на 1,0%).

В этот же период увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 3,0%), куриные яйца (на 2,3), баранину и свинину, кроме бескостного мяса (соответственно на 1,1% и 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию за период с 19 по 25 сентября выросли в среднем на 0,6%. Помидоры подорожали на 9,3%, бананы - на 4,1%, огурцы - на 1,5%, свекла столовая - на 1,0%.

В то же время цены на морковь снизились на 2,8%, капусту белокочанную и яблоки -на 2,7%, картофель - на 2,3%, лук репчатый - на 1,6%.

Как сообщает федеральное статистическое ведомство, с 19 по 25 сентября 2023 года потребительские цены по стране повысились на 0,28%.

С начала сентября цены выросли на 0,6%, с начала года - на 4,32%. Среднесуточный прирост цен с начала сентября составил 0,024%.