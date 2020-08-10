Осень торопится на Северо-Запад страны

Погода, характерная для сентября, установится в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах с середины недели: температура ниже нормы на 3-4 градуса, северное небо и дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура прогнозируется ниже нормы на 3-4 градуса. Это уже сентябрьская погода. Такая погода должна быть в начале второй декады сентября. Будет у нас лёгкое и первое напоминание об осени, причём касается это и Северо-Западного, и Центрального, и Приволжского федеральных округов», - сообщил он ТАСС.

По словам Вильфанда, не только климат, но и характер погоды будет осенним на европейской территории страны с середины недели.

«Начиная со среды погода будет облачной. Небо будет северным: невысокие облака, небольшой дождь. Но для сильных осадков условий нет», - отметил руководитель Гидрометцентра России.