Осеннее настроение россиян на осенний отпуск за границей

Осенью самое популярное направление внутреннего туризма - Крым, из внешних направлений россияне рассчитывают только на Турцию.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил отпускные планы на осень у трудоустроенных россиян.

Пойти в отпуск осенью планируют 32% россиян: 15% проведут его дома, 8% в деревне или на даче, 7% в поездке по стране и лишь 2% рассчитывают попасть за границу.

Среди мужчин осенний отдых популярнее, чем среди женщин (33 и 29% соответственно). Россияне 25-34 лет выбирают отпуск осенью чаще респондентов других возрастных групп (34%). Больше всего же сторонников осеннего отпуска среди граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей (37%).

В топ-5 направлений внутреннего осеннего туризма попали Крым, курорты Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Черноморское направление было наиболее популярно и у россиян, собиравшихся в отпуск летом: в конце июня на отдых в летние месяцы рассчитывали 45% работающих россиян.