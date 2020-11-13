Осенние каникулы у школьников региона завершатся в эти выходные

В эти выходные завершаются осенние каникулы школьников в Заполярье, которые были продлены в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 6 ноября 2020 года № 758-пп, каникулы продолжатся по 15 ноября, а с понедельника все школы области вновь распахнут свои двери.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, при этом ученики с 1-го по 4-й класс будут обеспечены горячим питанием в школе. Также бесплатное питание предусмотрено для учащихся старшего возраста, входящих в льготные категории.