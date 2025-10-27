Мурманская область. Арктика (16+)27.10.25 08:45
«Осенние ритмы»: «Ювента» и «Ониона» подарят праздник танца
23 ноября в 14 часов в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздник танца «Осенние ритмы» ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».
Как сообщает vk.com/odkkirova, танец – самое возвышенное, самое трогательное и прекрасное из искусств, потому что это не просто отражение жизни - это и есть сама жизнь. (6+)
Гости праздника увидят яркие, весёлые, вдохновляющие танцевальные номера. Любимые танцевальные коллективы подарят бурю положительных эмоций. Они сделают всё возможное, чтобы завоевать сердца участников праздника своим профессионализмом и энергией.
Последние комментарии
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
