«Осенние ритмы»: «Ювента» и «Ониона» подарят праздник танца

23 ноября в 14 часов в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздник танца «Осенние ритмы» ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».

Как сообщает vk.com/odkkirova, танец – самое возвышенное, самое трогательное и прекрасное из искусств, потому что это не просто отражение жизни - это и есть сама жизнь. (6+)

Гости праздника увидят яркие, весёлые, вдохновляющие танцевальные номера. Любимые танцевальные коллективы подарят бурю положительных эмоций. Они сделают всё возможное, чтобы завоевать сердца участников праздника своим профессионализмом и энергией.

