Осенних отпусков в этом году будет больше

В этом году планы на осенний отдых строят 44% россиян. Чаще всего собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.

4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 19% проведут отпуск дома, 11% планируют поездку по России, 10% выбирают для отдыха дачу, а 4% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений — Турция, Египет и Таиланд.

Женщины чаще выбирают отдых дома (20%) и поездки по городам России (14%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (5%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью — мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.

Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (7%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего (24%).

48% россиян не планируют брать осенний отпуск. Это самый низкий показатель за последние четыре года — в прошлом году таких было 62%.

Время проведения опроса: 11—21 августа 2024 года.