Осенний этап туристического кешбэка начнётся 1 октября, продажи туров откроют 25 августа

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил сроки осеннего этапа программы туристического кешбэка, по которому гражданам возвращают до 20 процентов стоимости путевок.

«Принято решение запустить его с 1 октября. Он продлится до 25 декабря», - заявил Михаил Мишустин на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в этот период нужно будет совершить поездку, а в части круизов - с 1 сентября и до завершения навигационного периода.

Продажи туров начнутся 25 августа и продлятся до 10 сентября 2022 года. В программе участвуют все регионы страны.