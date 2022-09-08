Осенний mood: самочувствие соискателей на рынке труда в III квартале стали чуть оптимистичнее, но есть депрессующие сферы и профессии

В разрезе профессий самые мрачные настроения на рынке труда в III квартале у работников сферы искусства и развлечений, а также, как ни удивительно, – у соискателей из ИТ-сферы. Позитивнее остальных настроены соискатели из области медицины, туризма и строительства.

Настроения соискателей на российском рынке труда в III квартале 2022 г. стали чуть оптимистичнее, чем в прошлом: общий индекс самочувствия поднялся до отметки –0,07 пункта (это на 0,02 пункта выше, чем во II квартале).

В разрезе профессий самые мрачные настроения на рынке труда в III квартале у работников сферы искусства и развлечений, а также, как ни удивительно, – у соискателей из ИТ-сферы. Позитивнее остальных настроены соискатели из области медицины, туризма и строительства.

«Оптимистичные и уверенные настроения на рынке труда среди медиков, работников ресторанного и гостиничного дела, а также среди строителей в первую очередь объясняется сезонными факторами – на них всегда высок спрос осенью, а значит люди чувствуют уверенность, что в случае чего смогут быстро найти работу или подработку, если она понадобится», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Рост депрессивных настроений среди ИТ-специалистов в третьем квартале может объясняться сокращением числа вакансий после введения антироссийских санкций. Объём ИТ-вакансий в России после февраля снизился на треть. При этом их количество с апреля по август остаётся достаточно стабильным — на уровне 85 тысяч в месяц. То есть пока нельзя говорить о стабильном негативном тренде в отношении ИТ-вакансий, скорее об одномоментном эффекте, который ИТ-специалисты продолжают с весны ощущать на себе (наглядно на диаграмме 1).

Что касается региональных настроений, то пессимистичнее всего в III квартале, как и во II, настроены соискатели из Москвы и Московской области. Также большую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают респонденты из Северо-Западного ФО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Таким образом, жители СЗФО на 2 месте после москвичей по неудовлетворенности своим положением на рынке труда на данный момент.

Стабильнее всего себя ощущают респонденты из Сибири. Однако, ни в одном из федеральных округов не выявлен положительный индекс самочувствия соискателей (наглядно на диаграммах 2-4).