Осенью на рынке труда Северо-Западного федерального округа сохранялась высокая напряжённость

Это отмечается в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». При этом уровень безработицы достиг минимальных значений.

В Мурманской области, по данным Росстата, уровень безработицы в октябре 2024 года снизился до 2,6%. Как и в России в целом, ряд региональных предприятий в целях привлечения и удержания сотрудников повышали уровень оплаты труда.

«Рост заработной платы в отраслях с наибольшим дефицитом работников служил стимулом для аналогичной или даже большей индексации зарплат на предприятиях других отраслей, которые стремились удержать своих сотрудников. Помимо этого, для привлечения и удержания специалистов работодатели применяли дополнительные инструменты поддержки, а также в сотрудничестве с учебными заведениями запускали программы по развитию кадрового потенциала. Так, к примеру, одно из горнодобывающих предприятий Мурманской области на базе крупнейшего регионального вуза реализует проект по созданию высшей школы горных инженеров для всего Северо‑Запада», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Подробнее о ситуации на рынке труда макрорегиона – в докладе Банка России «Региональная экономика». Специальная тема декабрьского выпуска – динамика денежных доходов населения, отмечает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.