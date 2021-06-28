Андрей Чибис поручил в кратчайшие сроки «достроить» систему взаимодействия региональных предпринимателей и властиХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир наших увлечений – от копий древних артефактов до фермы по разведению сверчков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.06.21 10:00

Осенью в Кандалакше появится набережная «Город у Белого моря»

В Кандалакше начато строительство набережной вдоль улицы Рыбацкой. Проект «Город у Белого моря» победил в 2020 году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в части благоустройства общественных пространств в категории от 20 до 50 тысяч жителей.

На берегу запланировано обустройство новых пешеходных связей, организация смотровой площадки, установка малых архитектурных форм. В настоящее время на месте завершен демонтаж разрушенных сооружений, идёт планировка территории, начаты работы по обустройству площадок, завозятся стройматериалы.

26 июня строительную площадку в ходе рабочего визита в район посетил губернатор Андрей Чибис.

«В этом году проект должен быть сдан. Руководство района за него билось. На этом месте, по сути, была свалка. В итоге место должно получиться очень достойное для жителей и туристов. Очень важно создавать такие пространства в Мурманской области», – прокомментировал губернатор.

Как сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов, набережная является любимым местом отдыха горожан, расположена в 10 минутах ходьбы от центра города, с неё открываются лучшие виды на Белое море. Население активно высказывало мнение о том, какой должна быть территория набережной. 9135 жителей, а это треть населения, приняли участие в подготовке проекта.

«Кандалакшане активно вносили свои предложения, как эта набережная должна выглядеть. Здесь будут велодорожки, много разных архитектурных форм, уникальная детская площадка, спортивная зона, амфитеатр, смотровая вышка, бинокли для наблюдения за птицами и тюленями, будет зона тихого отдыха и много всего интересного», – пояснил Михаил Павлов.

В основу архитектурной концепции лёг образ Кандалакшского железнодорожного вокзала – как пример деревянной архитектуры Русского Севера. 

Работы по благоустройству будут проведены на площади 6,8 га.

Глава региона также посетил речную набережную Кандалакши. На ней сейчас ведутся работы по устранению недостатков после зимы. Как сообщил Михаил Павлов, детскую площадку приведут в порядок в ближайшие дни, газоны - до 15 июля.

В 2020 году в городе появилась новая досуговая зона, где могут отдохнуть или активно провести время северяне всех возрастов, в том числе и маломобильные группы населения.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, на улице Набережной установили новую современную сцену, на которой планируют в будущем проводить городские массовые мероприятия. Также на объекте есть детская площадка, роллердром, зона отдыха и барбекю.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
YanG
24.06.21 17:18
Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис вошёл в топ-10 губернаторов новой волны согласно исследованию ЭИСИ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Русские цари». Документальный цикл (0+)
-PRO Деньги (16+)Своеобразный консенсус: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%-PRO Валюту (16+)Курс рубля в начале торгов слабо снижается к доллару-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области поддерживают атомную энергетику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон, распространяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктику
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика