Осенью в Кандалакше появится набережная «Город у Белого моря»

В Кандалакше начато строительство набережной вдоль улицы Рыбацкой. Проект «Город у Белого моря» победил в 2020 году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в части благоустройства общественных пространств в категории от 20 до 50 тысяч жителей.

На берегу запланировано обустройство новых пешеходных связей, организация смотровой площадки, установка малых архитектурных форм. В настоящее время на месте завершен демонтаж разрушенных сооружений, идёт планировка территории, начаты работы по обустройству площадок, завозятся стройматериалы.

26 июня строительную площадку в ходе рабочего визита в район посетил губернатор Андрей Чибис.

«В этом году проект должен быть сдан. Руководство района за него билось. На этом месте, по сути, была свалка. В итоге место должно получиться очень достойное для жителей и туристов. Очень важно создавать такие пространства в Мурманской области», – прокомментировал губернатор.

Как сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов, набережная является любимым местом отдыха горожан, расположена в 10 минутах ходьбы от центра города, с неё открываются лучшие виды на Белое море. Население активно высказывало мнение о том, какой должна быть территория набережной. 9135 жителей, а это треть населения, приняли участие в подготовке проекта.

«Кандалакшане активно вносили свои предложения, как эта набережная должна выглядеть. Здесь будут велодорожки, много разных архитектурных форм, уникальная детская площадка, спортивная зона, амфитеатр, смотровая вышка, бинокли для наблюдения за птицами и тюленями, будет зона тихого отдыха и много всего интересного», – пояснил Михаил Павлов.

В основу архитектурной концепции лёг образ Кандалакшского железнодорожного вокзала – как пример деревянной архитектуры Русского Севера.

Работы по благоустройству будут проведены на площади 6,8 га .

Глава региона также посетил речную набережную Кандалакши. На ней сейчас ведутся работы по устранению недостатков после зимы. Как сообщил Михаил Павлов, детскую площадку приведут в порядок в ближайшие дни, газоны - до 15 июля.

В 2020 году в городе появилась новая досуговая зона, где могут отдохнуть или активно провести время северяне всех возрастов, в том числе и маломобильные группы населения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на улице Набережной установили новую современную сцену, на которой планируют в будущем проводить городские массовые мероприятия. Также на объекте есть детская площадка, роллердром, зона отдыха и барбекю.