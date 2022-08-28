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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.22 09:00

Осенью в круизном расписании ожидается появление новинки: круиз на Кольский полуостров

Полностью сформированное 11-дневное путешествие, сблокированное из теплоходной и сухопутной частей, пройдёт по маршруту Ярославль – Вытегра – Соловецкий архипелаг – (автобусный тур в Мурманск и Териберку) – Сосновец – Повенец – Мышкин – Москва с 21 сентября по 1 октября 2022 года.

Теплоход на маршруте «Русь Великая» - трёхпалубный комфортабельный теплоход, специально адаптированный под экспедиционные круизы по Беломорканалу на Белое море.

ИА severpost.ru сообщает, что подробности о новом круизе: сухопутная часть маршрута: (на катере Соловки - Кемь, 2 часа) на автобусе Кемь – Кандалакша – Мурманск (размещение в гостинице) – Териберка – Северно-Ледовитый океан – Мурманск – далее поездом 015 «Арктика» (ночёвка в пути) до Медвежьей горы – (посадка на теплоход). В сухопутной части работает автобус туристического класса, предусмотрены регулярные зелёные стоянки по пути следования.

Стоимость участия начинается от 67528 рублей на человека (специальная цена).

Круиз «Здравствуй, Мурманск, Кольский край» начнётся 21 сентября в 16.00 от пристани Ярославля. Для стартующих из Москвы включён трансфер от Северного речного вокзала.

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