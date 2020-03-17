Ошибками министра образования Мурманской области заинтересовались на федеральном уровне
Тему уровня грамотности новой команды правительства Мурманской области сегодня подняли журналисты РИА «Новости», которые обратили внимание на то, что региональный министр образования Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях, и пообещала быть внимательнее.
Ранее некоторые пользователи соцсетей раскритиковали министра образования Мурманской области, которая только недавно вступила в эту должность, за множество орфографических и пунктуационных ошибок в постах.
«Спасибо всем, кто указал на ошибки! Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание. Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться», - написала Головина.
Интересно отметить, что если в соцсетях комментарии часто размещаются торопясь, уж не знаю почему, то ряд опечаток можно принять и простить, но вот регулярные ошибки на официальном сайте правительства Мурманской области, говорят о том, что в новом его составе много приезжих специалистов, которые тоже торопятся и не дружат с грамматикой. Например, сегодня в разделе Министерства образования в заголовке одного из сообщений сделана ошибка в страшном слове «коронОвирус», а в региональном Минкультуры нашли в посёлке Мурмаши новый Дом культуры «Мурмаши», которого там никогда не было. Но мы понимаем, новые люди, им надо адаптироваться к нашему «климату».