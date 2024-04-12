Ошибки в резюме снижают шансы на трудоустройство

Каждый второй рекрутер к резюме с ошибками настроен негативно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

17% рекрутеров считают грамматические и пунктуационные ошибки в резюме достаточной причиной для отказа претенденту на любую позицию. Для 31% HR-менеджеров ошибки в резюме неприемлемы для отдельных должностей, чаще всего для таких как топ- и мидл-менеджеры, ИТР, бухгалтеры, секретари, менеджеры по работе с клиентами, редакторы, HR-менеджеры, PR-специалисты, юристы и экономисты. 41% эйчаров не станет отказывать соискателю в трудоустройстве из-за наличия грамматических или пунктуационных ошибок в резюме.

Изучив вакансии, «SuperJob» определил позиции, где чаще всего встречается требование о высоком уровне грамотности письменной и устной речи. На первом месте — профессия корректора (знания русского языка на пятёрку требуют 76% вакансий — остальные, очевидно, считают это само собой разумеющимся). На второй строке — журналисты, на третьей — редакторы. Требование к грамотности встречается и в каждой третьей вакансии для претендентов на позиции в кадровой сфере: рекрутеры придирчиво отбирают коллег в HR-отделы.

Время проведения опроса: 29 марта — 10 апреля 2024 года.