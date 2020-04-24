Оштрафован за задержку выплаты зарплаты

Прокуратурой Ловозерского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Северный Дом», во время которой было установлено, что локальными нормативными правовыми актами срок заработной платы за период работы с 16.02.2020 по 29.02.2020 был установлен на 13.03.2020. Вместе с тем, в нарушение требований части 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ заработная плата работникам предприятия была выплачена с нарушением установленного срока.

Прокурором района в отношении организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Постановлением государственной инспекции труда в Мурманской области юридическое лицо МУП «Северный Дом» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.