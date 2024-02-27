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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.24 15:00

Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Принятые поправки уточняют порядок применения налогового вычета при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Как пишет fish.gov.ru, обновленный закон позволит рыбакам сократить временной разрыв между подачей заявки и получением налогового вычета, а инвесторам — сохранить оборотные средства и направить их на обслуживание части инвестиций.

По новому закону, плательщик сбора для получения вычета сможет подавать заявление без привязки к оформлению разрешения на очередной год на вылов водных биоресурсов. Ранее применение вычета производилось при представлении документов для получения разрешения на добычу водных биоресурсов на очередной год при условии предоставления уведомления о подтверждении обоснованности применения вычета, полученного в предыдущем году.

Для расчёта вычета используется ставка сбора, действующая на дату подачи заявления о подтверждении обоснованности применения льготы, так как с 2025 года ставки сбора будут индексироваться на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

Сокращаются сроки получения вычета: закон предусматривает его применение уже на следующий год после осуществления переработки добытых водных биоресурсов.

В предыдущей редакции его можно было получить только на третий год.

Поправки также отменяют требование об однократном использовании налогового вычета, тем самым устраняют риск его неполного использования. Теперь правом можно воспользоваться в течение двух календарных лет с даты его получения. При этом нововведение не приведет к снижению уплаты сборов, так как сохраняются ставки сборов и размер вычета.

Новый федеральный закон вступит в силу через месяц со дня официального опубликования.

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