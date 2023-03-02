ОСК построит шесть из десяти траулеров-процессоров для рыбопромышленного холдинга «Норебо»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) построит для рыбопромышленного холдинга «Норебо» 6 из 10 траулеров-процессоров, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе корпорации.

«В полном объёме «Северная верфь» построит для компании «Норебо» шесть траулеров–процессоров проекта 170701 из десяти, в настоящее время решается вопрос о постройке ещё одного корпуса без достроечных работ», — сообщили в ОСК.

Таким образом, ОСК подтверждает сообщение газеты «Ведомости» о том, что «Норебо» может перенести строительство 4 из 10 заказанных ОСК траулеров на собственную верфь «Пелла-стапель». Источник РИА «Новости» сообщает, что постройка траулеров на собственном судостроительном предприятии обойдётся «Норебо» дешевле.

«Верфь обеспечена рыболовными заказами до конца 2025 года. В настоящее время в трудозатратах завода доля гражданских судов достигает 40%. Первоочередная задача предприятия – достроить суда по действующим контрактам», подчеркнули в ОСК, добавив, что предприятием параллельно ведётся строительство трёх судов для рыбопромысловой компании «Вирма».