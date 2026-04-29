ОСК «Звёздочка» готовит к испытаниям морской транспорт вооружения «Академик Макеев» проекта 20181

Северный флот в ближайшее время получит новое судно для поставок ракет, в том числе ядерных — морской транспорт вооружения проекта 20181 «Академик Макеев».

Как сообщили источники «Известий», судно строится более десяти лет, поскольку при его создании пришлось заменить ряд критически важных импортных систем отечественными разработками. Сейчас МТВ проходит завершающие испытания и готовится к вводу в состав ВМФ, сообщают источники.

Отмечается, что судно войдёт в состав Военно-морского флота в 2026 году после завершения комплекса испытаний.

Суда проекта 20181 предназначены для транспортировки, погрузки и выгрузки вооружения для надводных кораблей и подводных лодок. У каждого из них четыре трюма, в которых помещается по две баллистические ракеты «Булава», сообщал представитель производителя.

Благодаря ходовым характеристикам суда могут обеспечивать боевые единицы российского флота в любой точке Мирового океана.

