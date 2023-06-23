Не нарушайте границы опасной зоны!В летний период в Мурманской области пройдёт свыше 140 мероприятий для молодёжи региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 10:30

Ослабление рубля происходит на фоне преобладающего негатива на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках

Цены на нефть продолжают опускаться сегодня и завершают неделю снижением на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Как пишет finmarket.ru, Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк - на 25 б.п. Кроме того, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ может поднять ставку ещё дважды в этом году.

«Мировые центробанки продолжают добиваться замедления инфляции, даже если принимаемые ими для этого меры толкают экономику к рецессии, и нефтяной рынок реагирует соответствующим образом», - отмечает аналитик «CMC Markets U.K.» Майкл Хьюсон.

«Более резкое, чем ожидалось, повышение ставок Банком Англии и норвежским ЦБ, а также «ястребиные» сигналы от Федрезерва, отрицательно сказываются на ожиданиях трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть», - приводит слова Хьюсона «Market Watch».

Данные Минэнерго США, опубликованные вчера, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тысяч. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 479 тысяч баррелей, дистиллятов - на 434 тысячи баррелей.

Доллар США начал торги на Московской бирже ростом, ослабление рубля происходит на фоне преобладающего негатива на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,24 рубля (+19,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 63,48 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 84,2359 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 18,59 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» практически не изменился и составил 92,1803 рубля (+0,03 коп).

К официальному курсу американская валюта подскочила на 62,82 копейки, евро - на 23,73 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Разворот на 180 градусов, или Мимикрия по-норвежски
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)15:00«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)15:30«Сторона хоккейная». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Педагогам, переезжающим работать в Мурманскую область, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей: законопроект поддержан областной Думой-PRO Валюту (16+)Ослабление рубля происходит на фоне преобладающего негатива на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Внесение изменений в региональный закон об обязательном экземпляре документов позволит снизить нагрузку на частных издателей книг и производителей документов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика