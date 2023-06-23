Цены на нефть продолжают опускаться сегодня и завершают неделю снижением на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Как пишет finmarket.ru, Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк - на 25 б.п. Кроме того, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ может поднять ставку ещё дважды в этом году.

«Мировые центробанки продолжают добиваться замедления инфляции, даже если принимаемые ими для этого меры толкают экономику к рецессии, и нефтяной рынок реагирует соответствующим образом», - отмечает аналитик «CMC Markets U.K.» Майкл Хьюсон.

«Более резкое, чем ожидалось, повышение ставок Банком Англии и норвежским ЦБ, а также «ястребиные» сигналы от Федрезерва, отрицательно сказываются на ожиданиях трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть», - приводит слова Хьюсона «Market Watch».

Данные Минэнерго США, опубликованные вчера, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тысяч. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 479 тысяч баррелей, дистиллятов - на 434 тысячи баррелей.

Доллар США начал торги на Московской бирже ростом, ослабление рубля происходит на фоне преобладающего негатива на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,24 рубля (+19,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 63,48 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 84,2359 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 18,59 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» практически не изменился и составил 92,1803 рубля (+0,03 коп).

К официальному курсу американская валюта подскочила на 62,82 копейки, евро - на 23,73 копейки.