Ослабление рубля сказалось на показателе годовой инфляции: 4,16% после 3,76%
Годовая инфляция в Мурманской области в июне 2023 года увеличилась и составила 4,16% после 3,76% в предыдущем месяце. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (3,62%) и России в целом (3,25%).
Во многом ускорение инфляции в регионе объясняется ослаблением рубля и ростом спроса на отдельных рынках, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Февраль
2023
|
Март
2023
|
Апрель 2023
|
Май
2023
|
Июнь
2023
|
Инфляция
|
13,53
|
5,25
|
3,86
|
3,76
|
4,16
|
Базовая инфляция
|
14,88
|
4,95
|
3,25
|
3,02
|
2,95
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
12,63
|
6,56
|
3,96
|
2,26
|
2,61
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
12,65
|
-6,02
|
-2,45
|
-8,45
|
0,93
|
Непродовольственные товары
|
15,56
|
3,87
|
2,51
|
2,18
|
2,45
|
Услуги
|
11,60
|
5,83
|
5,63
|
7,75
|
8,42
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
9,64
|
9,11
|
8,81
|
8,62
|
8,68
|
- пассажирский транспорт
|
15,28
|
20,7
|
9,82
|
21,71
|
20,59
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 2,61% в июне после 2,26% в мае. Основной вклад внесла динамика цен на плодоовощную и мясную продукцию.
В регионе сократилось предложение овощей открытого грунта на фоне постепенного исчерпания прошлогодних запасов в стране. Помимо этого, отмечалось удорожание импортных овощей из-за ослабления рубля. В результате подорожали капуста и морковь в годовом выражении, замедлилось снижение цен на картофель.
Усилилось давление на цены со стороны издержек птицефабрик и животноводов. В частности, ослабление рубля привело к удорожанию импортных кормовых добавок и оборудования. Поэтому в июне в годовом выражении медленнее дешевели куриное мясо и свинина. Дополнительное влияние на динамику цен мяса курицы оказала неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-производителях.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 2,45% после 2,18% месяцем ранее. Основной вклад внесла динамика цен на отечественные легковые автомобили.
Перенос в цены возросших издержек российских автозаводов в условиях перестройки производственных цепочек обусловил ускорение годового роста цен отечественных авто. Кроме того, ослабление рубля привело к удорожанию ряда импортируемых автокомпонентов.
Постепенное расширение потребительского спроса наряду с произошедшим ослаблением рубля привели к тому, что снижение цен на смартфоны замедлилось в годовом выражении.
Отмечался рост оптовых цен на бензин на фоне превышения спроса над предложением. Отчасти это было связано с ремонтом некоторых нефтеперерабатывающих российских заводов. Как следствие, годовой рост цен на него в рознице ускорился. При этом прирост цен на топливо оставался ниже уровня инфляции.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в июне составил 8,42% после 7,75% в мае. Основной вклад внесла динамика стоимости туристических услуг.
Рост спроса на отдых в условиях ограниченного предложения наряду с происходившим ослаблением рубля обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на ряд туристических направлений за границу. В целом ценам на туристические услуги свойственна повышенная волатильность.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в июне 2023 года ускорилась и составила 3,62% после 2,66% в мае. Основные причины – продолжающееся восстановление потребительской активности и ослабление рубля. Продовольственные товары в июне стали немного дороже (на 0,08%) по сравнению с прошлым годом после удешевления в мае на 1,39%. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 1,27% после 0,30% в мае. Динамика цен в сегменте услуг в годовом выражении в июне практически не изменилась – прирост составил 12,16% после 12,14% в мае.
Инфляция в России продолжила расти, достигнув в июне 3,25% (месяцем ранее – 2,51%). Ценовое давление постепенно усиливалось в связи с расширением потребительского спроса. В ближайшие месяцы, по мере нарастания ценового давления и выхода из расчёта годовой инфляции низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года, показатель годовой инфляции продолжит повышаться. Согласно прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, а затем вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.