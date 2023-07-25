Наибольшее количество сообщений в блоке «Здравоохранение» ЦУР касается трудностей записи к врачам.В начале 2024 года потребность по ФАПам и амбулаториям в регионе будет закрыта на 100%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.07.23 13:30

Ослабление рубля сказалось на показателе годовой инфляции: 4,16% после 3,76%

Годовая инфляция в Мурманской области в июне 2023 года увеличилась и составила 4,16% после 3,76% в предыдущем месяце. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (3,62%) и России в целом (3,25%).

Во многом ускорение инфляции в регионе объясняется ослаблением рубля и ростом спроса на отдельных рынках, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Февраль

2023

Март

2023

Апрель 2023

Май

2023

Июнь

2023

Инфляция

13,53

5,25

3,86

3,76

4,16

Базовая инфляция

14,88

4,95

3,25

3,02

2,95

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

12,63

6,56

3,96

2,26

2,61

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

12,65

-6,02

-2,45

-8,45

0,93

Непродовольственные товары

15,56

3,87

2,51

2,18

2,45

Услуги

11,60

5,83

5,63

7,75

8,42

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

9,64

9,11

8,81

8,62

8,68

    - пассажирский транспорт

15,28

20,7

9,82

21,71

20,59

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 2,61% в июне после 2,26% в мае. Основной вклад внесла динамика цен на плодоовощную и мясную продукцию.

В регионе сократилось предложение овощей открытого грунта на фоне постепенного исчерпания прошлогодних запасов в стране. Помимо этого, отмечалось удорожание импортных овощей из-за ослабления рубля. В результате подорожали капуста и морковь в годовом выражении, замедлилось снижение цен на картофель.

Усилилось давление на цены со стороны издержек птицефабрик и животноводов. В частности, ослабление рубля привело к удорожанию импортных кормовых добавок и оборудования. Поэтому в июне в годовом выражении медленнее дешевели куриное мясо и свинина. Дополнительное влияние на динамику цен мяса курицы оказала неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-производителях.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 2,45% после 2,18% месяцем ранее. Основной вклад внесла динамика цен на отечественные легковые автомобили.

Перенос в цены возросших издержек российских автозаводов в условиях перестройки производственных цепочек обусловил ускорение годового роста цен отечественных авто. Кроме того, ослабление рубля привело к удорожанию ряда импортируемых автокомпонентов.

Постепенное расширение потребительского спроса наряду с произошедшим ослаблением рубля привели к тому, что снижение цен на смартфоны замедлилось в годовом выражении.

Отмечался рост оптовых цен на бензин на фоне превышения спроса над предложением. Отчасти это было связано с ремонтом некоторых нефтеперерабатывающих российских заводов. Как следствие, годовой рост цен на него в рознице ускорился. При этом прирост цен на топливо оставался ниже уровня инфляции.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в июне составил 8,42% после 7,75% в мае. Основной вклад внесла динамика стоимости туристических услуг.

Рост спроса на отдых в условиях ограниченного предложения наряду с происходившим ослаблением рубля обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на ряд туристических направлений за границу. В целом ценам на туристические услуги свойственна повышенная волатильность.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в июне 2023 года ускорилась и составила 3,62% после 2,66% в мае. Основные причины – продолжающееся восстановление потребительской активности и ослабление рубля. Продовольственные товары в июне стали немного дороже (на 0,08%) по сравнению с прошлым годом после удешевления в мае на 1,39%. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 1,27% после 0,30% в мае. Динамика цен в сегменте услуг в годовом выражении в июне практически не изменилась – прирост составил 12,16% после 12,14% в мае.

Инфляция в России продолжила расти, достигнув в июне 3,25% (месяцем ранее – 2,51%). Ценовое давление постепенно усиливалось в связи с расширением потребительского спроса. В ближайшие месяцы, по мере нарастания ценового давления и выхода из расчёта годовой инфляции низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года, показатель годовой инфляции продолжит повышаться. Согласно прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, а затем вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Конкуренция за рабочие места в Мурманской области снизилась почти в 1,5 раза за год
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)08:00«Почему Я». Познавательная программа, 15-16 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В топе самых переоценённых сфер деятельности — работа депутатов, чиновников и менеджеров-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 67 копеек, доллар теряет 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Правительство РФ упростит пострадавшим на производстве работникам возможность получения компенсаций
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика