Ослабление рубля сказалось на показателе годовой инфляции: 4,16% после 3,76%

Годовая инфляция в Мурманской области в июне 2023 года увеличилась и составила 4,16% после 3,76% в предыдущем месяце. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (3,62%) и России в целом (3,25%).

Во многом ускорение инфляции в регионе объясняется ослаблением рубля и ростом спроса на отдельных рынках, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Инфляция 13,53 5,25 3,86 3,76 4,16 Базовая инфляция 14,88 4,95 3,25 3,02 2,95 Прирост цен на Продовольственные товары 12,63 6,56 3,96 2,26 2,61 из них: - плодоовощная продукция 12,65 -6,02 -2,45 -8,45 0,93 Непродовольственные товары 15,56 3,87 2,51 2,18 2,45 Услуги 11,60 5,83 5,63 7,75 8,42 из них: - ЖКХ 9,64 9,11 8,81 8,62 8,68 - пассажирский транспорт 15,28 20,7 9,82 21,71 20,59

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 2,61% в июне после 2,26% в мае. Основной вклад внесла динамика цен на плодоовощную и мясную продукцию.

В регионе сократилось предложение овощей открытого грунта на фоне постепенного исчерпания прошлогодних запасов в стране. Помимо этого, отмечалось удорожание импортных овощей из-за ослабления рубля. В результате подорожали капуста и морковь в годовом выражении, замедлилось снижение цен на картофель.

Усилилось давление на цены со стороны издержек птицефабрик и животноводов. В частности, ослабление рубля привело к удорожанию импортных кормовых добавок и оборудования. Поэтому в июне в годовом выражении медленнее дешевели куриное мясо и свинина. Дополнительное влияние на динамику цен мяса курицы оказала неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-производителях.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 2,45% после 2,18% месяцем ранее. Основной вклад внесла динамика цен на отечественные легковые автомобили.

Перенос в цены возросших издержек российских автозаводов в условиях перестройки производственных цепочек обусловил ускорение годового роста цен отечественных авто. Кроме того, ослабление рубля привело к удорожанию ряда импортируемых автокомпонентов.

Постепенное расширение потребительского спроса наряду с произошедшим ослаблением рубля привели к тому, что снижение цен на смартфоны замедлилось в годовом выражении.

Отмечался рост оптовых цен на бензин на фоне превышения спроса над предложением. Отчасти это было связано с ремонтом некоторых нефтеперерабатывающих российских заводов. Как следствие, годовой рост цен на него в рознице ускорился. При этом прирост цен на топливо оставался ниже уровня инфляции.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в июне составил 8,42% после 7,75% в мае. Основной вклад внесла динамика стоимости туристических услуг.

Рост спроса на отдых в условиях ограниченного предложения наряду с происходившим ослаблением рубля обусловил увеличение годовых темпов прироста цен на ряд туристических направлений за границу. В целом ценам на туристические услуги свойственна повышенная волатильность.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в июне 2023 года ускорилась и составила 3,62% после 2,66% в мае. Основные причины – продолжающееся восстановление потребительской активности и ослабление рубля. Продовольственные товары в июне стали немного дороже (на 0,08%) по сравнению с прошлым годом после удешевления в мае на 1,39%. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 1,27% после 0,30% в мае. Динамика цен в сегменте услуг в годовом выражении в июне практически не изменилась – прирост составил 12,16% после 12,14% в мае.

Инфляция в России продолжила расти, достигнув в июне 3,25% (месяцем ранее – 2,51%). Ценовое давление постепенно усиливалось в связи с расширением потребительского спроса. В ближайшие месяцы, по мере нарастания ценового давления и выхода из расчёта годовой инфляции низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года, показатель годовой инфляции продолжит повышаться. Согласно прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, а затем вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.