Осложнения от пандемии - число безработных в России выросло почти вдвое

Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова вчера на брифинге в Доме правительства. «Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, - дату перехода на другой этап - количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тысячи человек до 1, 434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%», - сказала она.

Голикова добавила, что с 1 марта 2020 года в органы служб занятости обратились 1,654 млн российских граждан либо за поиском работы, либо за тем, чтобы получить соответствующее пособие.

Вице-премьер напомнила, что в нерабочие дни до 11 мая работали лишь отдельные предприятия, заработная плата в этот период выплачивалась за счет работодателей. «Мы понимали, что это всё равно будет вызывать тревожные тенденции на рынке труда, приводить к тому, что ряд наших граждан будет терять работу», - отметила она, пишет ТАСС.

Как рассказала Голикова, активно ведётся мониторинг ситуации и с системообразующими предприятиями, и со всеми предприятиями, зарегистрированными сегодня в информационной системе Министерства труда и социальной защиты РФ. «Этот мониторинг у нас существовал и до кризиса, но мы расширили его возможности для того, чтобы можно было в режиме реального времени оценивать ситуацию, что происходит и предлагать оперативные меры для реагирования на эту ситуацию», - пояснила она.