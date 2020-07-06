Осложнения от пандемии: падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,6%, безработица к концу года вырастет до 6,3%, реальные доходы населения упадут на 4,9%

Падение промпроизводства в РФ в июне 2020 года составило 7,2% в годовом выражении, инфляция - 0,3%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в июне, составленного «Интерфаксом» на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров.

Годовые прогнозы на 2020 год по большинству макропоказателей на фоне продолжающейся отмены ограничений в июне перестали ухудшаться после обвального пересмотра в апреле-мае, даже можно говорить о некотором улучшении ожиданий по ряду показателей.

Дно российская экономика прошла в апреле-мае, в июне экономическая активность восстанавливалась по сравнению с предыдущими двумя месяцами, но годовая динамика по многим макропоказателям всё ещё остаётся в большом минусе, хоть и меньшем, чем в апреле-мае.

Согласно консенсусу, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,6% (снижение на 3,8% по опросу месяц назад). Падение промпроизводства в «нерабочем» карантинном апреле оказалось значительно меньше ожиданий экспертов - 6,6% в годовом выражении при ожиданиях в 13,3%. В мае, наоборот на фоне действия нового соглашения ОПЕК+ падение в промышленности ускорилось до 9,6%. В июне, по мнению экспертов, ситуация в промышленности незначительно улучшится по сравнению с маем, но все еще динамика будет в большом минусе - 7,2% к июню прошлого года.

Падение розничной торговли в апреле составило 23,2% в годовом сравнении, в мае - 19,2%, в июне экономисты ожидают значительно меньший спад - на 10,5% за счёт постепенного открытия непродовольственных магазинов. В 2020 году розничная торговля упадет на 5,1% (снижение на 6,8% по опросу месяц назад).

Безработица, согласно опросу, к концу года вырастет в РФ до 6,3% (6,8% по опросу месяц назад) с 6,1% в мае.

Реальные доходы населения, согласно консенсусу, в 2020 году упадут на 4,9% (снижение на 5,1% по опросу месяц назад).